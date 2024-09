13 Jahre Jubiläum: Die BTN-Stars schwelgen in Erinnerungen

Am 12. September 2011 lief die erste Folge von Berlin - Tag & Nacht im deutschen Fernsehen – was bedeutet, dass die beliebte Reality-Soap heute ihr 13-jähriges Jubiläum feiert. Zu diesem besonderen Anlass blicken die BTN-Schauspieler jetzt gegenüber Promiflash auf die vergangenen Jahre zurück und teilen ihre liebsten Momente mit ihren Fans. Marcel Maurice Neue (35), der den Charakter Krätze verkörpert, schwärmt beispielsweise: "Ich bin happy, ein Teil von BTN zu sein, weil ich hier erwachsen werden durfte. Ich habe hier viele neue Leute kennengelernt, die meinen Horizont erweitert haben."

Peggy-Darstellerin Katrin Hamann (36) betont, es habe viele emotionale und besondere Momente innerhalb der TV-Show gegeben – jedoch sei ein Erlebnis besonders hängen geblieben. "Einer der emotionalsten Momente für mich war aber tatsächlich die erste Fernsehausstrahlung von BTN. Ich weiß noch genau, wie aufgeregt ich war, mich das erste Mal im Fernsehen zu sehen", erinnert sie sich im Gespräch mit Promiflash. Währenddessen erzählt Lutz Schweigel (52), der in der Serie in die Rolle des Joe schlüpft, sein schönstes Erlebnis sei der Deutsche Fernsehpreis 2013 gewesen, bei dem "Berlin - Tag & Nacht" in der Kategorie "Beste Unterhaltung Doku/Dokutainment" nominiert gewesen war. "Wir haben den Preis zwar nicht bekommen, aber es war etwas Besonderes, bei der Verleihung mit dabei zu sein", erklärt er.

Pia Trümper, die die Rolle der Amelie spielt, verdeutlicht, ihre schönsten Momente haben alle mit Milla-Schauspielerin Liza Washke (34) zu tun. "Egal, ob es meine Anfangszeit bei BTN war, in der ich mir unglaublich viel von ihr abgucken und lernen durfte, oder ob es die heutige Zeit ist", sie sei ihr immer eine Stütze gewesen, habe sie gestärkt und inspiriert. Aber auch Neuzugang Nandia Siada, die seit wenigen Monaten die Rolle der Sara Hamid übernimmt, findet ein paar warme Worte für den RTL2-Hit und erläutert, es habe viele aufregende Momente vor sowie hinter der Kamera gegeben. "Allein die Tatsache, dass ich die Möglichkeit habe, neue Erfahrungen in der Welt des Fernsehens machen zu dürfen, ist für mich von großer Bedeutung", betont sie im Promiflash-Interview.

RTLZWEI "Berlin - Tag & Nacht"-Stars Lutz Schweigel und Katrin Hamann

RTLZWEI "Berlin - Tag & Nacht"-Schauspielerin Pia Trümper

