Überraschung: Laura Hink und Daniel Kunz haben sich verlobt!

Laura Hink und Daniel Kunz schweben im Liebesglück! Auf Instagram teilen die Berlin - Tag & Nacht-Stars ein ganz besonderes Video mit ihren Fans: In dem Clip fällt Daniel in traumhafter Kulisse am Strand auf die Knie und stellt seiner Liebsten die Frage aller Fragen. "Ich habe Ja gesagt", verrät Laura unter dem Beitrag. "Ich kann es immer noch nicht ganz glauben [...] Ich habe gezittert am ganzen Körper, hatte meine Beine und Hände absolut nicht mehr unter Kontrolle und war einfach überwältigt", erinnert sich die Blondine an die Emotionen in diesem Moment. Auch für Daniel ist dieser nächste Schritt in der Beziehung absolut überwältigend: "Das Schönste für mich war Lauras Reaktion. Jetzt sind wir einfach verlobt! Ich kann es kaum glauben!"

Die Fans des Paares freuen sich mit ihnen über diesen besonderen Moment. "Das ist der schönste Antrag, den ich bis jetzt gesehen habe", schwärmt ein Follower unter dem Beitrag der beiden. Ein anderer User meint: "Daniel und Laura, ihr seid einfach ein Traumpaar und habt es so verdient." Neben diesen lieben Worten tummeln sich dutzende weitere freudige Glückwünsche in der Kommentarspalte des Antrag-Clips.

Seit rund einem Jahr sind Laura und Daniel nun ein Paar. Die Schauspieler hatten sich am Set von "Berlin- Tag & Nacht" kennen und schließlich lieben gelernt. Nur drei Monate nach Bekanntgabe ihrer Beziehung erfreuten die Seriendarsteller ihre Fans mit einer weiteren niedlichen Überraschung: Die beiden erwarteten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ende vergangenen Jahres erblickte ihr kleiner Spross dann das Licht der Welt. Jetzt wagt das Paar den nächsten Schritt und plant gemeinsam vor den Traualtar zu schreiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurahink Daniel Kunz und Laura Hink

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraunddaniel Daniel Kunz und Laura Hink im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr erwartet, dass Laura und Daniel bereits heiraten wollen? Ja, ich habe mir das schon gedacht! Nee, das überrascht mich jetzt total! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de