Dafür ist BTN-Star Marcel Maurice Neue im Jahr 2024 dankbar

Berlin - Tag & Nacht-Star Marcel Maurice Neue (35) hat in einem emotionalen Rückblick erzählt, wofür er im Jahr 2024 besonders dankbar ist. Im Interview mit Promiflash berichtet der Schauspieler, dass es in seiner Familie dieses Jahr viele Schicksalsschläge gegeben habe. Umso glücklicher sei er, dass es den betroffenen Familienmitgliedern inzwischen wieder besser gehe. Zudem schätzt Marcel auch seine eigene Gesundheit, dass er seinem Beruf weiterhin nachgehen kann und er im vergangenen Jahr wichtige persönliche Fortschritte gemacht habe.

Ein zentrales Erlebnis war dabei das Verarbeiten des Verlustes seines Vaters, der vor vier Jahren verstorben ist. Marcel schildert, dass es ihm gelungen sei, inzwischen besser mit dem Schmerz umzugehen. Gleichzeitig betont er, wie sehr ihn der Halt seiner Familie in schweren Zeiten bestärkt habe. Besonders seine Dankbarkeit gegenüber der intakten Verbindung zu seinen Liebsten wurde für ihn in den letzten Monaten zunehmend bedeutungsvoller. "Familie ist alles", reflektierte der 35-Jährige – diese Erkenntnis sei vor allem mit zunehmendem Alter gewachsen, wie er Promiflash verrät.

Einblicke in sein Privatleben gibt Marcel nur selten. Umso mehr dürfen seine Fans regelmäßig am Leben seiner "Berlin - Tag & Nacht"-Rolle Karsten "Krätze" Rätze teilhaben – der vor allem mit seiner positiven Einstellung, guter Laune und dem ein oder anderen lustigen Spruch begeistert. Dass er einmal vor der Kamera stehen wird, war Marcel wohl schon früh bewusst. Die "Comedy Street" mit Simon Gosejohann (48) habe er sich als Jugendlicher gern angeschaut. "Aus Gag hatte ich mal gesagt: 'Eines Tages bin ich genauso bekannt wie er', was auf eine Art ja wahr geworden ist", erklärte er einst begeistert gegenüber Promiflash.

Instagram / marcelneue Marcel Maurice Neue, Schauspieler

Instagram / marcelneue Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

