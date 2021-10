Sie mussten sich ganz schön verstecken! Vor einigen Monaten haben die Berlin - Tag & Nacht-Stars Marcel Maurice Neue (32) und Laura Hink eine süße Neuigkeit verkündet: Während die zwei in der Soap Geschwister spielen, sind sie privat ein Liebespaar. Ihre Serienkollegen wussten lange Zeit nichts vom Glück der beiden, da das Paar seine Beziehung anfangs geheim hielt: Dass dieses Versteckspiel aber ganz schön anstrengend sein konnte, erzählen Marcel und Laura jetzt im Promiflash-Interview!

Im Gespräch mit Promiflash erinnert sich vor allem die Blondine an eine Situation, in der ihre Beziehung beinahe aufgeflogen wäre. "Wir hatten gerade Pausenschluss und da hat er mir noch einen Kuss gegeben – und eine Arbeitskollegin stand dann in der Nähe und da waren wir uns nicht sicher, ob sie es gesehen haben", verrät Laura. Doch wie gingen die zwei mit generellen Beziehungsspekulationen der Co-Stars um? Darauf seien die Turteltauben einfach nicht eingegangen.

Das große Liebesouting ließ dann aber nicht mehr lange auf sich warten. Während der Dreharbeiten zum zehnjährigen BTN-Jubiläum hat sich das Pärchen ein Herz gefasst und die Kollegen eingeweiht. "Da waren wir halt drei Tage alle aufeinander und da kannst du es auch nicht vermeiden – und dann haben wir es einfach öffentlich gemacht", erzählt Marcel.

Instagram / mrjay26 Laura Hink und Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / laura__hnk Laura Hink und Marcel Maurice Neue im August 2021

Instagram / laura__hnk Marcel Maurice Neue und Laura Hink, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

