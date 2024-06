Riesige Fans: "Berlin - Tag & Nacht"-Stars sind im EM-Fieber

Das EM-Fieber hat auch Berlin - Tag & Nacht fest im Griff. Im Gespräch mit Promiflash offenbaren Marcel Maurice Neue (34), Alexander Freund und Pia Trümper ihre Leidenschaft für die Nationalelf. "Ich habe immer ein Trikot an. Ich bemale mich nicht, aber ich habe immer ein Trikot an. Ich bin ja generell Fußballfan, von daher gehört das für mich einfach dazu", meint Marcel. Der Krätze-Darsteller hat selbst lange Fußball gespielt und feuert die deutschen Kicker regelmäßig an. Bei Kollege Alexander hingegen kommt auch schon mal Farbe ins Gesicht – die hat er noch von der WM 2006 zu Hause liegen. Pia, die bei BTN die Amelie spielt, belässt es aber beim Zuschauen und Wetten: "Da ich mit meiner Familie in einem Tippspiel bin, hoffe ich schon, dass die Tore zu meinen Gunsten fallen. Außerdem hoffe ich, dass Deutschland endlich mal wieder in einem Turnier glänzen kann."

Aber sehen die drei die deutsche Mannschaft auch im Finale? Die Hoffnung auf eine vordere Platzierung wollen sie jedenfalls nicht aufgeben. "Ich sehe sie ehrlich gesagt sogar im Halbfinale", ist Pia sich gegenüber Promiflash sicher. Marcel ist ebenfalls zuversichtlich, dass die DFB-Jungs weit kommen werden, aber er weiß auch, dass "man sich dem Gegner anpasst": "Spielst du gegen eine schwächere Mannschaft, spielst du selbst oft schwächer und umgekehrt. Aber ich bin Optimist und sage: Wir kommen ins Finale!" Dass der Gegner entscheidend ist, glaubt auch Alexander. Der TV-Darsteller meint, dass vor allem die Teams von Italien und Frankreich knackig werden könnten. Der Favorit von allen Dreien ist und bleibt aber Deutschland.

Dass Deutschland gute Chancen bei der EM hat, wenn sie ihr Niveau halten – da sind Pia, Marcel und Alex sich einig. Vor allem beim Auftaktspiel legten die deutschen Kicker einen fulminanten Sieg hin. Im Spiel um den Gruppensieg wurde es dann schon enger. Doch dank Niclas Füllkrugs (31) Treffer in der Nachspielzeit konnten sie das Spiel gegen die Schweiz mit einem Unentschieden beenden und sich den ersten Gruppenplatz sichern. Die Fans feiern den Sportler für diesen Treffer im Netz. "Füllkrug ist dieser Spieler, den Deutschland seit Miroslav Klose (46) so lang gesucht hat. Ein waschechter Stürmer", freut sich nicht nur ein User auf X.

Niclas hat auch schon die Herzen der drei BTN-Stars erobert. Vor allem Pia war schon vorher ein Fan des Fußballers. Wie sie Promiflash verrät, mochte sie den Hannoveraner schon, als er noch bei Werder Bremen auf dem Platz stand. Für Marcel ist aber vor allem der Aufstieg von Maximilian Mittelstädt bewundernswert. Der spielt nämlich zum ersten Mal in der Nationalmannschaft der Herren. "Das ist ein Berliner Junge, er ist innerhalb von einem Jahr Nationalspieler geworden. Für ihn freut es mich am meisten, dass er sein Potenzial noch einmal richtig ausschöpfen kann", findet der 34-Jährige.

Aber nicht nur die deutsche Nationalmannschaft wird von Stars unterstützt. Auch große internationale Promis lassen sich von der Begeisterung anstecken und pilgern in die Stadien auf deutschem Boden. Einer von ihnen ist Ed Sheeran (33). Der Popstar feuert die englische Mannschaft an und ließ es sich nicht nehmen, das Spiel von England gegen Dänemark in Frankfurt zu verfolgen. Zusätzlich bekam das Team der Engländer auch royale Unterstützung, denn Prinz William (42) reiste als eingefleischter Fußballfan an. Während des Matches tauschte der britische Thronfolger sich angeregt mit dem dänischen König Frederik (56) aus. Zwischen den beiden Royals auf gegnerischen Seiten soll es sogar zu einer kleinen Diskussion auf der Tribüne gekommen sein.

RTLZWEI Pia Trümper, BTN-Star

Getty Images Niclas Füllkrug, Fußballspieler von Borussia Dortmund

Getty Images Maximilian Mittelstädt, deutscher Nationalspieler

Getty Images Prinz William und König Frederik beim EM-Spiel England gegen Dänemark in Frankfurt, Juni 2024

