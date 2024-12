BTN-Laura Hink und Daniel feiern ersten Geburtstag von Milan

Weihnachten hat für die meisten eine besondere Bedeutung – für Laura Hink und Daniel Kunz sind die Feiertage aber seit 2023 noch mal bedeutungsvoller geworden: Die Berlin - Tag & Nacht-Stars durften am 25. Dezember ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Nun feierte die Familie schon Milans ersten Geburtstag. Die Erinnerungen hält Laura in einem Beitrag auf Instagram fest. So teilt sie ein paar Schnappschüsse, auf denen der Kleine umgeben von blauen, beigen und schimmernden Luftballons mit einer großen Eins spielt.

Anlässlich seines Ehrentags wurde Milan in ein schickes Outfit gehüllt: Auf den Bildern trägt er einen blauen Pullover mit der Aufschrift "One", was auf Deutsch "Eins" bedeutet, und eine graue Hose. "Happy Birthday, Sonnenschein! Wir sind so unfassbar stolz auf dich und lieben dich über alles. Der 25.12. wird jedes Jahr aufs Neue ein ganz besonderer, emotionaler Tag sein und wir werden alles geben, um deine kleinen Augen strahlen zu lassen", kommentiert Laura ihren Social-Media-Beitrag.

In diesem Jahr kam ein weiteres Datum dazu, das das Paar wohl immer in besonderer Erinnerung schwelgen lässt: Daniel ist am 20. April während ihrer Mallorca-Reise vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen und hat ihr die Frage aller Fragen gestellt. "Ich habe Ja gesagt", verkündete Laura am nächsten Tag stolz und überglücklich auf Instagram. Und auch Daniel war überaus stolz. "Jetzt sind wir einfach verlobt! Ich kann es kaum glauben! Ich liebe dich über alles und möchte mein Leben lang an deiner Seite sein", schwärmte er.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraunddaniel Milan, Sohn von Laura Hink und Daniel Kunz, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraunddaniel Daniel Kunz und Laura Hink, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige