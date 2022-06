Was erwartet Tim Dinius? Der DJ versucht in der kommenden Staffel von Die Bachelorette, das Herz von Sharon Battiste (30) zu erobern. In einer Vorabumfrage von Promiflash schnitt er sogar ziemlich gut ab und landete von den 20 Kandidaten immerhin auf Platz drei. Bei Frauen kommt Tim meistens äußerlich gut an – doch bei der Bachelorette erhofft er sich auch mehr!

Im Gespräch mit Promiflash gab der 30-Jährige vorab zu, dass er sich ziemlich freut, wie gut er bei einigen ankommt. Aber das ist auch längst nicht alles. "Es ist zwar ein schönes Gefühl, bei den Frauen auf den ersten Blick gut anzukommen, aber mir ist es wichtig, dass es dann auch tiefer geht und ich meine herzliche und liebevolle Seite zeigen kann", erklärte Tim.

Durch seinen Job als DJ wird der Freiburger auch nicht selten angesprochen – oftmals jedoch ohne tiefgründige Intentionen dahinter. "Einige Frauen hatten tatsächlich keine ernsten Absichten, aber wenn das für beide ok ist, passt es ja wieder", verriet er. So richtig fündig ist Tim jedoch bislang nicht geworden: "Die große Liebe war tatsächlich noch nicht dabei."

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

