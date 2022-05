Welcher Die Bachelorette-Boy konnte die Fans optisch schon überzeugen? Ab dem 15. Juni versuchen 20 Männer ihr großes Liebesglück bei der neuen Bachelorette Sharon Battiste. Am Dienstag wurde bekannt gegeben, welche flirtwilligen Hotties dieses Jahr teilnehmen. Sowohl Männer, die bereits TV-Luft schnuppern konnten, als auch gänzlich unbekannte Gesichter sind dabei. Promiflash wollte von euch wissen: Welchen Bachelorette-Boy findet ihr am heißesten? Für euch ist Jan Hoffmann der aktuelle Favorit!

In der Promiflash-Umfrage stimmten von insgesamt 1.444 Lesern 258 und damit 17,9 Prozent (Stand: 25. Mai, 15:30 Uhr) für den Floristen aus Hannover. Ihm auf den Fersen ist Ex-Are You The One?-Teilnehmer Mohamed Aidi (36) mit 171 Votes. 166 Stimmen und damit 11,5 Prozent konnte der DJ Tim Dinius von sich überzeugen. Love Island-Star Dennis landete auf dem vierten Platz.

Dominik Stuckmann (30) teilt offenbar die Meinung der Promiflash-Leser. Im Interview mit RTL bezeichnete der Bachelor der vergangenen Staffel ebenfalls Jan Hoffmann und Tim Dinius als seine Favoriten. Doch der Freund von Anna Rossow (33) rechnete noch einem anderen Singlemann hohe Chancen aus: Emanuell Weißenberger (29). "Ich finde, er macht einen sehr ehrlichen, sehr liebevollen aber auch direkten Eindruck in seinem Vorstellungsvideo. Deswegen sehe ich ihn sehr sehr weit vorne", erklärte Dominik.

