Amber Heard (36) musste nach dem Urteil viel Häme einstecken! Die Schauspielerin stand in den vergangenen Wochen in einem viel beachteten Prozess ihrem Ex-Partner Johnny Depp (58) gegenüber. Nach einer langwierigen Beweisaufnahme entschied die Jury zugunsten des Fluch der Karibik-Stars. Aus den Reihen ihrer Familie bekommt Amber nun aber Rückendeckung: Ihre Schwester Whitney Henriquez meldete sich jetzt nämlich mit emotionalen Worten.

Auf Instagram teilte Whitney ein Statement, in dem sie ihrer Schwester die Treue schwört: "Ich werde für immer an deiner Seite stehen und stolz darauf sein, dass die Stimme all derer bist, die nicht darüber sprechen können, was hinter verschlossenen Türen passiert." Es sei ihr von Anfang an klar gewesen, dass der Prozess ein Kampf gegen Windmühlen sein würde: "Aber du hast trotzdem nicht klein beigegeben und ausgesagt!"

Das Urteil gegen Amber sei für sie daher zwar keine Überraschung, aber dennoch eine Enttäuschung, fügte Whitney hinzu. "Es tut mir so leid, dass die Tatsachen so wenig Beachtung gefunden haben, aber ich werde dich nicht aufgeben, genauso wie alle, die auf deiner Seite sind", sprach sie ihrer Schwester Mut zu. Denn Amber wird tatsächlich in Berufung gehen.

Anzeige

Getty Images Whitney Henriquez, Amber Heards Schwester

Anzeige

Getty Images Amber Heard mit ihrer Schwester Whitney

Anzeige

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de