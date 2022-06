Haben sie die Geschehnisse inzwischen schon verarbeiten können? Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) standen sich in den vergangenen Monaten in einem nervenaufreibenden Prozess vor Gericht gegenüber. Der Schauspieler hatte seine Ex-Frau wegen Verleumdung angeklagt – und die Aquaman-Bekanntheit hatte eine Gegenklage gegen den Schauspieler eingereicht. Am Mittwoch wurde die US-Amerikanerin von den sieben Geschworenen schuldig gesprochen. Dem Fluch der Karibik-Star muss sie nun insgesamt 10,35 Millionen Dollar zahlen. Doch wie geht es Amber und Johnny nach Ende des Prozesses jetzt?

Ein Insider gab nun gegenüber Entertainment Tonight preis, dass die Geschehnisse die 36-Jährige total mitgenommen haben. Amber sei nach dem Urteil "wirklich verzweifelt" und versuche erst einmal, sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren. Dabei soll sie viel Unterstützung von ihrer Familie bekommen – vor allem von ihrer Schwester Whitney. "Es ist einfach eine schwierige Zeit im Allgemeinen", meinte der Informant zu wissen.

Johnny hingegen scheint nach der Urteilsverkündung überglücklich zu sein. Kein Wunder, immerhin hatte er in den vergangenen Wochen immer wieder durchblicken lassen, wie nervenaufreibend und kräftezehrend die Verhandlung für ihn war. Laut des Insiders freue sich der 58-Jährige total über den Ausgang des Verleumdungsprozesses – und blicke positiv in die Zukunft.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Schauspielerin Amber Heard vor Gericht im Mai 2022

Getty Images Johnny Depp

