Wie will Jan Hoffmann die Bachelorette von sich überzeugen? Der Florist gehört zu den TV-Singles, die um das Herz von Sharon Battiste (30) kämpfen. Am 15. Juni flimmert die erste Folge der RTL-Rosenshow über die Bildschirme und schon jetzt gehört Jan zu den absoluten Favoriten. In einer Umfrage lag er mit ordentlich Abstand auf Platz eins. Aber wie wird sich der Hannoveraner in der Show schlagen – kann er mit einer offensiven Flirttaktik punkten? Jan verriet Promiflash, wie er Sharon erobern will.

"Ich verrate ungern meine geheimen Flirt-Techniken, aber ich bin anfangs eher zurückhaltend und schaue mir mal an, wie die Chemie zwischen der Bachelorette und mir ist", gab der 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash preis. Er möchte sich auch nicht übertrieben in den Mittelpunkt spielen, um die Köln 50667-Bekanntheit von sich zu überzeugen. "Die Bachelorette soll für sich entscheiden, wer am besten zu ihr passt. Ich bin einfach immer wie ich bin und hoffe, das kommt bei ihr gut an", betonte er. Was Jan seiner Meinung nach zu einem Traummann machen könnte: "Ich stehe fest mit beiden Beinen im Leben, habe eigentlich immer gute Laune und bin ein sehr positiver Mensch."

Dass er bei den Fans vorab gut ankommt, freut den Hobbyfußballer total – er hofft, dass Sharon das genauso sieht. Aber wie kommt es, dass Jan bei so viel Zuspruch noch nicht die Richtige gefunden und sich auf eine Datingshow eingelassen hat? "Ich liebe Abenteuer und wieso nicht einfach mal auf diese Art eine Frau kennenlernen", erzählte er.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL/ René Lohse Jan Hoffmann, Bachelorette-Kandidat 2022

RTL/ René Lohse Jan Hoffmann, Bachelorette-Kandidat 2022

Instagram / jan2103 Bachelorette-Kandidat Jan Hoffmann

