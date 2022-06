Na, sie kann sich aber sehen lassen! Auf Rebel Wilsons (42) Waage hat sich zuletzt einiges getan. Insgesamt über 30 Kilogramm hat die Pitch Perfect-Darstellerin in den vergangenen zwei Jahren abgenommen. Dass sie sich in ihrem Body pudelwohl fühlt, zeigt die Schauspielerin nur zu gern – so wie jetzt wieder im Netz: Rebel teilt ein Spiegel-Selfie von sich, auf dem sie vor allem ihren flachen Bauch in Szene setzt!

Via Instagram zeigt sich die 42-Jährige von ihrer sportlichen Seite und rockt einen ziemlich lässigen Street-Style-Look. Zu einer schwarzen Leggings kombiniert die gebürtige Australierin ein farblich passendes Crop-Top. Damit zieht sie vor allem die Blicke ihrer Fans auf ihre trainierte Körpermitte – die bei diesem Anblick schier ausrasten. "Du siehst so gut aus", "Du heiße Frau" oder "Du bist einfach nur verdammt hot!", kommentieren unter anderem drei Follower.

Doch nicht nur in ihrem Körper fühlt sich Rebel zurzeit richtig gut – auch privat läuft es bei der Leinwandheldin außerordentlich harmonisch. Mitte Mai gab die blonde Beauty nämlich bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist und verlor zuletzt nur positive Worte über ihre neue Liebe. "Es ist ein anderes Gefühl, in einer wirklich gesunden Beziehung zu sein", erzählte sie gegenüber People.

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

Getty Images Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Star

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

