Rebel Wilson (42) kann sich sehen lassen! Die Schauspielerin sorgt mit ihrer Body-Transformation für Begeisterung bei den Fans: Denn vor etwa zwei Jahren beschloss die Pitch Perfect-Darstellerin ihr Gewicht auf 75 Kilogramm zu reduzieren und kommt ihrem Wunschgewicht immer näher – dazu gibt sie auch regelmäßig Updates im Netz und flasht ihre Follower damit. Nun sorgt Rebel wieder für Begeisterung: Sie präsentiert sich in einem figurbetonten grünen Kleid!

Bei einer Ausgabe von Jimmy Kimmel Live strahle die 42-Jährige in einem Traum von Grün – denn das schicke Kleid in der auffälligen Farbe umschmeichelte ihren schlanken Körper gekonnt und setzte ihr Dekolleté in Szene. Die Filmdarstellerin war vor Ort, um für ihren neuen Film "Senior Year" zu werben und schmiss sich dafür ganz schön in Schale!

Doch nicht nur im TV kann die hübsche Blondine mit ihrem Look überzeugen: Auch ihre Fans bekommen sie in den verschiedensten Stylings, die ihre Figur ideal betonen, zu Gesicht. Vor einigen Wochen präsentierte sie sich beispielsweise in einem sexy Sport-Outfit, wovon ihre Follower ziemlich angetan waren – diese kommentierten den Beitrag nämlich mit zahlreiche Flammen-Emojis und Herzchen.

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

APEX / MEGA Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

