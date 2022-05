Rebel Wilson (42) scheint wirklich überglücklich mit ihrem neuen Freund zu sein! Vor wenigen Tagen gab die Pitch Perfect-Bekanntheit preis, dass sie wieder vergeben ist. Ihren Liebsten habe sie durch einen Kumpel kennengelernt, der offenbar schon genau wusste, dass die beiden gut zusammenpassen. Doch wer der neue Mann an ihrer Seite ist, verriet die Schauspielerin bislang noch nicht. Dafür schwärmte Rebel jetzt aber total von ihrer Beziehung!

Im People-Interview erzählte die 42-Jährige, dass sie durch ihr gesteigertes Selbstwertgefühl, das sie dank ihrer sagenhaften Abnahme von über 30 Kilogramm bekommen hat, auch höhere Ansprüche beim Thema Dating habe. Deshalb sei sie total glücklich darüber, jetzt einen Partner zu haben, mit dem sie auf Augenhöhe ist. "Es ist ein anderes Gefühl, in einer wirklich gesunden Beziehung zu sein", führte Rebel weiter aus.

In den vergangenen Jahren musste die gebürtige Australierin aber auch schon viele negative Erfahrungen in der Liebe machen. "Es gab Zeiten, in denen ich mich wahrscheinlich mit etwas abgefunden habe, was ich nicht hätte tun sollen", gab Rebel im Interview ehrlich zu.

Getty Images Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Star

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

