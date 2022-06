François Hollande (67) hat Ja gesagt! Von Mai 2012 bis 2017 war der Politiker im Amt des französischen Präsidenten. Schon damals hatte er aber auch mit seinem Liebesleben polarisiert. Eigentlich war er mit seiner damaligen Partnerin, der Journalistin Valérie Trierweiler, in den Élysée-Palast eingezogen. 2014 wurde jedoch seine heimliche Liebschaft mit Julie Gayet (50) bekannt und es kam zur Trennung. Jetzt haben Hollande und Julie sogar geheiratet!

Das berichtet nun La Montagne. Die Trauung habe am Dienstag im kleinen Kreis im Rathaus in Tulle stattgefunden. Angeblich war die Hochzeit ein gut gehütetes Geheimnis des Paares. Über die Zeremonie ist kaum etwas bekannt. Durchgesickert ist jedoch, dass unter anderem der Sänger Benjamin Biolay (49), mit dem Julie zuvor in einem Film gespielt hatte, zu Gast war.

Für den 67-Jährigen ist es die erste Ehe, während Julie bereits einmal verheiratet war. Beide bringen Kinder mit in die Beziehung. Das einstige Staatsoberhaupt hat vier erwachsene Sprösslinge mit seiner Ex Ségolène Royal. Julie ist ebenfalls schon Mutter und hat zwei Söhne.

Getty Images Julie Gayet und François Hollande im April 2022

Getty Images Julie Gayet und François Hollande bei einem Fußballspiel in Frankreich, August 2019

Getty Images Julie Gayet und François Hollande im September 2021

