Viola Wedekind (44) ist wieder in festen Händen! Die Schauspielerin verliebte sich vor fünf Jahren in ihren Samenspender Michael Fischer. Für ihn verließ sie damals sogar ihren Ehemann Jacques Breuer. Ende Mai hatte die Sturm der Liebe-Darstellerin allerdings traurige News: Michael und sie gehen schon seit einer Weile getrennte Wege. Am Set der Daily hat es nun aber wieder gefunkt: Viola datet jetzt einen Serien-Kollegen!

"Irgendwann hat es angefangen zu kribbeln und dann haben sich langsam unsere Gefühle entwickelt", beschrieb Viola im Bunte-Interview die aufregende Anfangszeit mit ihrem Liebsten Sven Waasner (42). Mit dem Schauspieler lebe sie sogar schon zusammen in München, fügte die 44-Jährige hinzu: "Unsere Gefühle haben sich langsam entwickelt, als wir uns küssten."

Die Patchwork-Familie mit ihrem Ex und Kindsvater Michael funktioniere aber gut. "Michael ist ein großartiger Vater. Wir unterstützen uns weiterhin gegenseitig", freute sie sich. Dennoch wolle sie in näherer Zukunft die Scheidung von ihrem Verflossenen einreichen.

Instagram / violawedekind_official Viola Wedekind im Juni 2020

Instagram / violawedekind_official Viola Wedekind, "Sturm der Liebe"-Star

Instagram / violawedekind_official Viola Wedekind mit ihrer Familie

