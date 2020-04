Ein halbes Jahr im Mutterglück! Im Oktober 2019 ging ein großer Wunsch von Viola Wedekind (42) in Erfüllung: Sie wurde endlich Mutter! Zuvor hatte die Sturm der Liebe-Darstellerin zwölf Jahre versucht, schwanger zu werden – doch vergebens. Auch ihre erste Ehe war an ihrem unerfüllten Kinderwunsch zerbrochen. Doch dann geschah es: Vor sechs Monaten sind die Schauspielerin und ihr zweiter Mann Michael Fischer Eltern eines gesunden Sohnes geworden. Wie geht es Viola nun als Neu-Mama? Promiflash hat bei der 42-Jährigen nachgehakt!

"Manchmal kann ich mein Glück einfach immer noch nicht fassen", erzählte die Hamburgerin glücklich im Interview. Ansonsten fühle es sich einfach gut und richtig und vor allem völlig natürlich an. Der Kleine sei für sie ein Geschenk und ein Wunder, führte die Serien-Darstellerin aus. "Er macht mich jeden Tag sehr glücklich. Mit einem Kind begreift man plötzlich noch mehr, was wirklich wichtig ist im Leben", so das Fazit von Viola. Ihr Söhnchen hört auf den Namen Philos Lou. Sein erster Vorname bedeute "der Freund, der Liebende, ewig Geliebte", erklärte die Synchronsprecherin gegenüber Promiflash bereits in einem früheren Statement.

Viola und ihren jetzigen Mann Michael verbindet eine ganz besondere Liebesgeschichte. Während Viola mit ihrem Ex Jacques Breuer zusammen gewesen war und nicht schwanger wurde, engagierten sie Michael als Samenspender. Doch dann verliebte sie sich in Michael und verließ ihren damaligen Mann. Ihre Liebe besiegelten die beiden 2018 mit ihrer Hochzeit. "Es war eine standesamtliche Trauung und eine Feier im kleinen Kreis", erzählte Viola im Gespräch.

Michael Fischer und Viola Wedekind in München im August 2019

Viola Wedekind und ihr Söhnchen, Januar 2020

Viola Wedekind, Schauspielerin



