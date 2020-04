Was für ein schönes Comeback: Viola Wedekind (42) ist zurück bei Sturm der Liebe! Bereits vor vier Jahren hatte die Hamburgerin eine Rolle in der Telenovela inne: Zwischen Juni und August 2016 spielte sie in dem ARD-Format die ehemalige Ärztin Friederike Breuer, die vergeblich versuchte, ihren Ex-Freund Michael Niederbühl (Erich Altenkopf, 51) zurückzugewinnen. Zur Freude ihrer Fans ist sie seit dem 30. März wieder da – dieses Mal als Ariane Kalenberg. Und auch Viola ist glücklich, dass sie wieder zur Sturm-Familie gehört!

"Es war ein bisschen wie nach Hause kommen, da ich schon einmal in einer anderen Rolle dabei sein durfte", beschrieb die 42-Jährige ihre Rückkehr zu "Sturm der Liebe" gegenüber Promiflash. Alle bekannten und neuen Kollegen vor und hinter der Kamera hätten sie herzlich zurückbegrüßt. "Die Atmosphäre ist allgemein sehr angenehm. Alle gehen freundlich und respektvoll miteinander um", führte sie weiter aus. Mit Dieter Bach (56) habe sie im Moment mit Abstand am meisten zu drehen, deshalb sei sie sehr froh, dass sie so gut miteinander spielen könnten und sich auch privat verstehen würden.

Viola ist aber nicht nur als Schauspielerin erfolgreich, sondern seit sechs Monaten auch Mutter. Wie schafft sie den Spagat zwischen Mama-Sein und Job? "Glücklicherweise konnte mein Mann Elternzeit nehmen und geht auch ganz auf in der Vaterrolle", erklärte sie im Interview. Die Aufgaben hätten sich durch ihre Arbeit und durch das Kind neu verteilt, aber sie und ihr Mann würden da sehr gut zusammenarbeiten.

ARD / Christof Arnold Viola Wedekind und Dieter Bach in einer Szene bei "Sturm der Liebe"

Instagram / violawedekind_official Viola Wedekind am Set von "Sturm der Liebe"

Steffi Adam / Future Image / ActionPress Viola Wedekind und Dieter Bach bei der Premiere des Theaterstücks "Wechselspiel der Liebe"



