"Sturm der Liebe"-Star Viola Wedekind musste operiert werden

Viola Wedekind (45) macht besorgniserregende Nachrichten publik! Bis 2022 stand die Schauspielerin für Sturm der Liebe vor der Kamera. Aber auch mit ihrem Privatleben macht sie immer wieder auf sich aufmerksam. Ihren Ex-Partner Michael Fischer lernte sie kennen, als er als Samenspender für ihr Kind fungierte. Für ihn verließ sie sogar ihren damaligen Partner Jacques Breuer (67). Doch auch ihre Liebe sollte nicht ewig halten. Nun musste Viola überraschend notoperiert werden!

"Das Jahr endet für mich, wie es angefangen hat, mit plötzlichem Krankenhausaufenthalt, Vollnarkose und OP, diesmal mitten in der Nacht", verkündet die Seriendarstellerin die besorgniserregenden Neuigkeiten ihren Fans auf Instagram. Dazu teilt Viola ein Selfie aus ihrem Krankenbett, worauf sie mit einem Kaffee in der Hand tapfer in die Kamera lächelt. Mittlerweile gehe es wir schon wieder gut und sie werde bald entlassen. Den Grund für ihren Krankenhausaufenthalt behält die 45-Jährige für sich.

Im Sommer des vergangenen Jahres waren Gerüchte aufgekommen, dass Viola ihren Co-Star Sven Waasner (43) daten soll. Mittlerweile teilen die beiden TV-Bekanntheiten fleißig Bilder von sich im Netz und zeigen aller Welt, wie glücklich sie sind.

Instagram / violawedekind_official Viola Wedekind mit ihrer Familie

Getty Images Viola Wedekind, 2022

Getty Images Sven Wassner und Viola Wedekind bei der Premiere von "Hildensaga. Ein Königinnendrama"

