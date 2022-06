War Viola Wedekinds (44) Liebesglück eine Lüge? Vor fünf Jahren lernte die Sturm der Liebe-Schauspielerin den Samenspender ihres Kindes, Michael Fischer, kennen und lieben – für ihn trennte sich Viola sogar von ihrem Ehemann Jacques Breuer, mit dem sie jahrelang vergeblich versucht hatte, Nachwuchs zu zeugen. Im vergangenen Mai gab die Hamburgerin allerdings das Liebes-Aus via Social Media bekannt. Umso überraschender war es dann, als Viola wenige Tage nach den Trennungsnews in einem Interview von ihrer neuen Beziehung schwärmte. Doch Viola selbst fragte sich jetzt: Welches Liebes-Interview?

Mit einem "Bunte"-Artikel wollte Viola ihr Glück scheinbar mit ihren Fans teilen: Ihr neuer Partner soll ihr Schauspielkollege Sven Waasner (42) sein, mit dem Viola auch schon zusammenwohnt. "Unsere Gefühle haben sich langsam entwickelt, als wir uns küssten", hieß es in dem Interview. Doch Viola selbst meldete sich jetzt zu Wort und stellte klar: Das Gespräch war nicht echt. "Man würde sich doch daran erinnern, wenn man ein Interview gegeben hätte?!", schrieb sie vor wenigen Stunden in einem Post auf Instagram.

Dennoch scheinen die Liebesnews nicht ganz falsch zu sein! Obwohl viele ihrer Fans in den Kommentaren ihren Unmut mit Viola teilten, forderten andere Follower ein Statement: "Ich glaube, was Viola uns sagen will, ist, dass sie zwar kein Interview dazu gegeben hat, die zwei jedoch trotzdem ein Paar sind." Die 44-Jährige antwortete darauf: "So! Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können" und löschte kurz danach den Post.

Viola Wedekind mit ihrer Familie

Sven Waasner, Schauspieler

Viola Wedekind bei der Theaterpremiere von "Sonny Boys"

