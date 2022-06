Rafi Rachek (32) will lieber erst einmal Single bleiben! Am Dienstag gaben der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer und der Prince Charming-Star nach rund zweieinhalb Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Für viele Fans war diese Nachricht ein Riesenschock, denn die beiden wollten sich zuletzt eigentlich im Rahmen eines Reality-TV-Formats ihren Kinderwunsch erfüllen. Nach dem Liebes-Aus kann Rafi sich vor Flirtangeboten kaum retten. Dass sogar Sams Freunde ihn daten wollen, passt ihm aber gar nicht!

In seiner Instagram-Story stellte der 32-Jährige jetzt klar, dass er nun lieber erst einmal Single bleiben wolle. "Am schlimmsten finde ich, dass ich sogar von 'Freunden' oder Bekannten von Sam angeschrieben werde – und das kurz nachdem die Trennung bekannt wurde", meinte Rafi und betonte zusätzlich noch einmal, dass er momentan überhaupt kein Interesse an Dates und Beziehungen habe.

Auch wenn der Hottie und sein Ex in den vergangenen Jahren schon ein paar Beziehungskrisen hatten, scheint diesmal wirklich endgültig Schluss zu sein: Rafi lässt nun sogar die gemeinsame Wohnung in Köln hinter sich – und zieht stattdessen nach Düsseldorf. "Ich muss aus der Stadt raus, um einen Schlussstrich unter die Beziehung ziehen zu können", erklärte er seine Haltung im RTL-Interview.

