Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) haben sich wieder getrennt! Diese traurige Nachricht teilten der Prince Charming-Star und der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer am Dienstagmittag mit ihren Fans. Für viele dürfte diese Entwicklung ziemlich überraschend kommen: Immerhin waren die zwei verlobt und wollten im Rahmen eines gemeinsamen TV-Formats Eltern werden! Als Trennungsgrund gaben die beiden an, dass sie sich auseinander entwickelt hätten. Aber ist ihr Liebes-Aus wirklich endgültig? Dieser große Schritt von Rafi spricht dafür...

Im RTL-Interview offenbarte der Influencer jetzt, dass er sich auch räumlich von Sam trennen wird. "Ich verlasse Köln und ziehe nach Düsseldorf um. Ich muss aus der Stadt raus, um einen Schlussstrich unter die Beziehung ziehen zu können", erklärte Rafi. Erst im August 2021 waren die zwei nach anderthalb Jahren Beziehung in ihre erste gemeinsame Wohnung in der Domstadt gezogen.

In seiner Instagram-Story ergänzte Rafi: "Ich verlasse Köln mit einem weinenden und einem lachenden Auge." Schon in drei Wochen sei es so weit. Ob Sam alleine in ihrer einst gemeinsamen Wohnung wohnen bleibt, ist unklar. Der Reality-TV-Star äußerte sich bisher nicht weiter zu Rafis Weggang aus der Stadt.

Sat.1 Rafi Rachek bei "Promi Big Brother" 2021

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

Nicole Kubelka / Future Image / Actionpress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

