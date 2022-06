Endlich ist es so weit: Der neue Jurassic World-Streifen ist raus! Mit "Ein Neues Zeitalter" wird die erfolgreiche Filmreihe, die 1993 mit Jurassic Park startete, jetzt zu Ende erzählt. Wieder mit dabei sind Stars aus den älteren sowie den neueren Teilen – und natürlich jede Menge Dinosaurier! Zu den Hauptdarstellern gehört auch dieses Mal Hollywood-Liebling Chris Pratt (42). Gegenüber Promiflash verrät sein Co-Star Bryce Dallas Howard jetzt, wie toll die Zusammenarbeit mit ihm ist...

"Ja, Chris ist ein wahrer Schatz, ein echter Freund und er hat einen wundervollen Sinn für Humor", schwärmt die Darstellerin von Claire Dearing im Promiflash-Interview. "Er lacht wirklich schnell und hebt einfach konstant die Energie. Er ist sehr extrovertiert und seine Energie ist ansteckend." Weiter schilderte Bryce: "Also, wenn man mit ihm in einem Raum ist, denkt man: ‘Oh mein Gott, da ist so viel Energie.’ Das ist wunderbar. Für uns alle war es herrlich, ihn auf der Reise dabei zu haben." Der Dreh sei insgesamt einfach ein "großer Spaß" gewesen.

Was können die Fans denn von dem neuen Streifen erwarten? Hauptdarstellerin Bryce verspricht: "Der ganze Film ist ein Feuerwerk. Es ist so schön. Man staunt, man ist überrascht und in der letzten Minute gibt es eine Million verschiedene Feuerwerke." Auch DeWanda Wise (38), die neu in der "Jurassic Park"-Reihe ist, betont gegenüber Promiflash: "Es ist wirklich ein Film, bei dem jeder einzelne Zuschauer jemanden hat, den er verfolgen kann, auf den er aufpassen kann. Sie werden ein Thema haben, einen Lebenslauf, ein Ort, der ihnen gefällt – und Action!"

Collection Christophel, Action Press Bryce Dallas Howard und Chris Pratt in "Jurassic World: Das gefallene Königreich"

ActionPress Bryce Dallas Howard und Chris Pratt

Getty Images Die "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"-Stars im Juni 2022 in Los Angeles

