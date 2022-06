Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel gefasst machen! Am Donnerstag kommt Jurassic World: Ein neues Zeitalter in die Kinos. Mit dem dritten Teil der Jurassic Park-Fortsetzung geht die Filmreihe zu Ende. Die Dinosaurier leben nun nicht mehr nur auf einer Insel, sondern auf der ganzen Welt – und stellen die Menschheit damit vor besondere Herausforderungen. Den Darstellern zufolge können sich die Fans auf Großes freuen!

Im Interview mit Promiflash verriet Bryce Dallas Howard, die in dem Streifen die Hauptfigur Claire Dearing verkörpert: "Der ganze Film ist ein Feuerwerk. Es ist so schön. Man staunt, man ist überrascht und in der letzten Minute gibt es eine Million verschiedene Feuerwerke." Auch DeWanda Wise (38), die zum ersten Mal Teil der "Jurassic"-Reihe ist, betont, dass der neue Film ein Blockbuster sei, mit allem, was dazugehöre. "Es ist wirklich ein Film, bei dem jeder einzelne Zuschauer jemanden hat, den er verfolgen kann, auf den er aufpassen kann. Sie werden ein Thema haben, einen Lebenslauf, ein Ort, der ihnen gefällt – und Action", erzählte die Kayla-Darstellerin.

Auch Mamoudou Athie (33), der in dem Blockbuster Ramsay Cole spielt, ist von dem Ergebnis der Dreharbeiten begeistert: "Eine meiner Lieblingsszenen ist die eine mit DeWanda, Chris und dem Pyroraptor, so cool." Doch auch eine Situation, in der sich Bryce alias Claire im Wasser vor einem Dinosaurier versteckt, findet er besonders spannend.

Bryce Dallas Howard bei der Premiere von "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" in Los Angeles

DeWanda Wise im Juni 2022 in Los Angeles

Mamoudou Athie, "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"-Darsteller

