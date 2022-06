Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich! Ryeley Palfi inspirierte viele Menschen mit seinem sportlichen Ehrgeiz. Der Kanadier hat sich in den vergangenen Jahren eine große Community aufgebaut: So folgen ihm auf Instagram rund 92.000 User, während er auf YouTube fast 16.000 Zuschauer begeistert. Im Fokus seiner Beiträge steht immer seine körperliche Verwandlung, denn der Muskelprotz musste sich seinen Sixpack lange erarbeiten. Nun gibt es jedoch traurige Neuigkeiten: Ryeley starb mit nur 19 Jahren bei einem Verkehrsunfall.

Laut The Sun bestätigte Vater Rick mit Beiträgen auf Social Media das Ableben seines Sohnes Ryeley. "Worte können den Schmerz nicht einmal ansatzweise erklären [...]. Ich kann nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Ich kann nicht glauben, dass ich versuchen muss, ohne dich in meinem Leben weiterzumachen", machte der Papa seine Trauer kund. Der 19-Jährige kam bei einem Motorradunfall ums Leben. Kurz zuvor hatte er sein Motorbike noch stolz im Netz präsentiert und seine Fans darüber informiert, dass es draußen geregnet habe und er sich auf den Weg ins Fitnessstudio mache.

Der Kanadier stand kurz davor, der zukünftige Mr. Olympia-Champion in der klassischen Bodybuilder-Disziplin zu werden. Sein Vater Rick berichtete sogar, dass er gerade mal drei Wochen von seinem großen Ziel entfernt war. "Du hast in deinen fast 20 Jahren so viele Leben berührt. Du hattest so große Träume und Ziele", schrieb er darüber auf Facebook.

