Wer hätte das gedacht? Frank Winter (51) ist Familienvater! Den Berlin - Tag & Nacht-Fans ist er seit 2011 als gerissener Klubbesitzer Piet bekannt. Mit einem flotten Spruch auf den Lippen und wechselnde Affären mit diversen Tänzerinnen feiert er sich in seiner Rolle durchs Leben. Auch auf Social Media unterhält der 51-Jährige mit seiner Berliner Schnauze. Privat kann er aber auch ganz anders. Promiflash verriet Frank: Er ist Familienmensch und hat sogar eine 22-jährige Tochter!

Im Promiflash-Interview im Rahmen eines "Berlin - Tag & Nacht"-Fotoshootings in Berlin schlug der Darsteller ungewohnte Töne an. "Ich bin in festen Händen. Ich bin Familienvater", erzählte er und schwärmte direkt von seiner "schönen Tochter", deren Geburt Franks Leben ordentlich auf den Kopf gestellt hat. "Wenn man Vater einer Tochter wird, verändert sich einiges im Leben. Da lernt man viel dazu", betonte er.

Dass sein Kind inzwischen sogar schon ausgezogen ist, hat Frank immer noch nicht realisiert. "Ich rufe ja immer noch ins Kinderzimmer: 'Was ist jetzt mit Hausaufgaben?' Aber es ist ja nicht mehr, das ist ja das Schlimme", berichtete er. In die Fußstapfen des Serienstars will seine Tochter aber nicht treten: "Sie möchte auf jeden Fall nicht schauspielern, sie ist nicht so eine Rampensau."

Instagram / frank.winter.official Frank Winter im Januar 2021

Instagram / frank.winter.official Frank Winter, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Action Press / SplashNews.com Frank Winter bei der Fashion Show von Dr. Sindsen in Berlin

