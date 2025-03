Frank Winter trauert um seine geliebte Hündin Ingeborg

Frank Winter (54) muss Abschied nehmen. Wie der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller in einem herzzerreißenden Video auf TikTok verkündet, ist seine geliebte Hündin Ingeborg nicht mehr am Leben. "Ich wollte euch nur Bescheid sagen, meine Ingeborg, meine kleine Wegbegleiterin, die ist heute eingeschläfert worden", weiht er seine Fans in seinen Verlust ein. Das Einschläfern scheint die einzige Lösung gewesen zu sein, da Ingeborg sich zuletzt vor lauter Schmerzen "sehr gequält" habe. Die Hündin hatte wohl einen Tumor im Kopf. "Wir haben alles versucht, aber das ist das Beste für sie. Sie ist 14 geworden und sie hatte echt ein tolles Leben gehabt", ist sich Frank sicher.

Ingeborg erfreute sich zeitlebens großer Berühmtheit. Die Hundedame war regelmäßig bei den Dreharbeiten von "Berlin - Tag & Nacht" dabei und somit auch in so mancher Folge zu sehen. "Sie war das kleine Maskottchen von der Sendung", meint der BTN-Darsteller. Anschließend hält Frank seine Kleine mit niedlichen Bildern in Ehren und verabschiedet sich mit den Worten: "Ich hoffe, es geht dir jetzt besser da oben... Ich denke an dich… Ich liebe dich, meine kleine Fellprinzessin."

Auch Franks Arbeitskollegen verabschieden sich von Ingeborg. So heißt es beispielsweise in der Instagram-Story des offiziellen "Berlin - Tag & Nacht"-Accounts zu einer Reihe an verschiedenen Bildern von der Hündin: "In stiller Trauer: Wir werden dich nie vergessen". In der Daily spielt Frank bereits seit 2011 die Rolle des Womanizers Piet Berger. Doch wie er einst im Interview mit Promiflash verriet, hat er mit seiner Serienfigur gar nicht so viel gemeinsam. "Die denken, ich spiele mich selber. Das ist absurd", meinte der Familienvater und erklärte zudem, dass er privat viel ruhiger sei.

TikTok / frankwinter4 Frank Winter und seine Hündin Ingeborg

RTLZWEI Frank Winter, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

