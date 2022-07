Eigene Erfahrungen? Frank Winter über BTN-Womanizer-Rolle

Wie viel von seiner Rolle steckt tatsächlich in Frank Winter (51)? Bei Berlin - Tag & Nacht zählt der Laiendarsteller zu den Urgesteinen. In der Daily spielt er Piet Berger, den Club-King Berlins. Seine Serienfigur lässt nicht nur gerne den Chef raushängen, sondern hat auch stets wechselnde Frauen an seiner Seite. Mit Promiflash sprach er nun über seinen BTN-Charakter. Doch beruht Franks Womanizer-Rolle auch auf eigenen Erfahrungen?

Im Promiflash-Interview erinnerte sich der 51-Jährige an seine eigenen wilden Zeiten. "Also wenn schon mal jemand im Laufe seines langjährigen Lebens vor der Tür war, dann war ich das, um das jetzt mal blumig und vorsichtig darzustellen", versuchte der Fernsehdarsteller, die richtigen Worte zu finden. Offenbar gibt es doch die ein oder andere Parallele zwischen ihm und BTN-Piet. "Ich war schon mal in der einen oder anderen Diskothek und bin auch ganz spät nach Hause gekommen. Nicht nachmachen. Vor allem nicht in Berlin", scherzte Frank.

Den Fans der Serie fällt es sogar schwer, zwischen seiner Serienfigur und ihm selbst zu unterscheiden. "Die denken, ich spiele mich selber. Das ist absurd", staunte Frank. Dabei ist er privat inzwischen wesentlich ruhiger geworden: Der Berliner ist Familienvater und hat eine 22-jährige Tochter.

"Berlin - Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Instagram / frank.winter.official Frank Winter im Januar 2021

Instagram / frank.winter.official Frank Winter, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Action Press / Max Bertani Frank Winter bei der Premiere der neuen Staffel der TV-Serie "Prison Break" in Berlin, April 2017

