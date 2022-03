Sie wagen den Sprung! Alexander Freund schlüpft bei Berlin - Tag & Nacht schon seit vielen Jahren in die Rolle des sympathischen Hausbootbewohners Schmidti. Seit gut drei Monaten mischt auch Jan-Philipp Preuß als Leif in der beliebten Daily mit – und bringt mit seiner aufbrausenden Art ordentlich Trubel in die Hauptstadtshow. Abkühlung gab es für die beiden Darsteller jetzt bei einem Dreh in der eiskalten Ostsee: Promiflash verrieten Alexander und Philipp, wie es für sie war!

"Der Dreh war superaufregend, weil es natürlich verdammt kalt war im Januar", erzählte Alex im Gespräch mit Promiflash. Bei den winterlichen Temperaturen in die Ostsee zu gehen, sei eine zusätzliche Herausforderung gewesen – Neoprenanzug hin oder her: "Es war schon ein kleiner Nervenkitzel, bei fast an die null Grad ins Wasser zu gehen, aber ich fand es auch ziemlich cool und wurde dann positiv überrascht."

Auch Philipp hatte zunächst mit den Bedingungen vor Ort zu kämpfen: "Man bekommt kaltes Wasser ins Gesicht und dadurch, dass ich mich etwas mehr bewegen musste, habe ich auch sehr oft Wasser in meine Handschuhe bekommen." Doch die Freude, den Dreh gemeistert zu haben, habe am Ende überwogen – zumal das Team immer für die beiden da gewesen sei: "Wir waren davor und danach sehr gut versorgt."

"Berlin - Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Instagram / alexander_von_und_zu_freund "Berlin - Tag & Nacht"-Star Alexander Freund

RTLZWEI Alexander Freund und Jan-Philipp Preuß beim BTN-Dreh im Januar 2022

Instagram / fillies.rap Jan-Philipp Preuß im November 2021

