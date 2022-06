Liebescomeback oder Abschlussreise? Anna Iffländer und Marc Zimmermann schienen nach ihrer Love Island-Staffel unzertrennlich zu sein. Das Duo hegte bereits gemeinsame Zukunftspläne – doch das Liebesglück war nicht von allzu langer Dauer. Mittlerweile haben sich die 26-Jährige und der Student getrennt und sind nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen. In der aktuellen Episode von Ex on the Beach sind die beiden wieder aufeinandergetroffen. Ist eine romantische Reunion vorstellbar?

Im Gespräch mit Promiflash betonte Anna, dass das Kapitel Marc für sie ein für alle Mal abgehakt ist. "Ich bin definitiv bei 'Ex on the Beach', um endlich einen endgültigen Punkt hinter unsere Beziehung zu setzen", stellte sie klar. Einen Megazoff habe sie sich aber nicht mit ihrem Verflossenen gewünscht. "Ich hatte die Hoffnung, man kann nach einem halben Jahr 'normal' miteinander reden. Anscheinend steckten noch zu viele Emotionen in mir", führte sie aus.

Aber wie war es für die Influencerin, ihren Ex plötzlich am Strand zu sehen? Glücklich war sie bei dem Wiedersehen jedenfalls nicht. "Ich hatte viel Wut in mir, denn ich habe kurz vor der Show erfahren, dass Marc der Meinung ist, ich hätte ihn emotional betrogen", erinnerte sie sich. Obwohl sie davon ausgegangen war, dass ihre Trennung im Guten verlaufen ist, habe er sie dann auch noch mit längst geklärten Streitpunkten konfrontiert. "Ich verstehe nicht, warum es auf einmal sein Wille ist, alles an die Öffentlichkeit zu tragen. Ich bin deshalb sehr enttäuscht von ihm", meinte die Beauty.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, "Love Island"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer und Marc Zimmermann, "Love Island"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de