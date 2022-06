Anna Iffländers Albtraum wurde wahr. Die Influencerin lernte 2020 bei Love Island den Kandidaten Marc Zimmermann kennen und ging mit ihm auch nach der Show eine Beziehung ein. Im August vergangenen Jahres trennten sich die beiden wieder – doch wirklich vertragen haben sie sich nicht. Bei Ex on the Beach musste Anna nun jedoch schockiert feststellen: Marc ist jetzt ebenfalls ein Kandidat in der Show!

Gemeinsam mit Jill Lange (21) und Roma wurde Anna vom Terror Tablet zum Strand gebeten. Dort schlenderte dann tatsächlich ihr Ex entlang! Nachdem er alle begrüßte, entfachte schon direkt ein Streit zwischen dem einstigen Liebespaar: Die Gründe für die Trennung scheinen noch immer unklar zu sein. "Marc, du bringst Gerüchte in die Welt, dass ich Männern abends schreiben würde, ob ich noch vorbeikommen soll", warf die 26-Jährige ihm an den Kopf. Er verteidigte sich daraufhin, dass er sich so etwas ja nicht ausdenken würde und Anna schossen die Tränen in die Augen.

"Das Ende unserer Beziehung ist ungeklärt. Weil er ist gegangen und es hatte keinen Grund, ich bin ihm nicht fremdgegangen!", stellte sie später im Einzelinterview klar. In der Villa angekommen, suchte Marc später jedoch noch einmal das Gespräch zu seiner Ex. Er entschuldigte sich für sein Verhalten: "Es kam halt so hoch. Und dann dachte ich mir so, im Nachhinein war es nicht korrekt, so laut zu werden." Danach waren die Wogen etwas mehr geglättet.

RTLZWEI Marc und Anna bei "Love Island"

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, Reality-TV-Star

