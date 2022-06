Für Chris Hemsworth (38) könnte es nicht besser laufen! In wenigen Wochen wird der australische Schauspieler wieder auf den Kinoleinwänden zu sehen sein und als Thor die Herzen von zahlreichen Marvel-Fans höherschlagen lassen. Beruflich hat der Actionheld schon längst alles erreicht, wovon viele seiner Kollegen nur träumen. Doch was Chris wirklich glücklich macht, ist etwas ganz anderes. Der Filmstar verriet: Er hat sich seinen Lebenstraum durch seine Familie erfüllt.

Im Gespräch mit The Daily Telegraph schwärmte der 38-Jährige von seiner Frau Elsa Pataky (45) und den drei gemeinsamen Kindern, mit denen er in Byron Bay wohnt. "Das Leben ist süß. Es ist toll und ich könnte nicht glücklicher sein. Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, wo ich gerne hinmöchte – wäre das die Antwort gewesen", hielt er fest. Chris versuche, möglichst viel Zeit mit ihnen zu verbringen und bevorzuge deswegen Jobs, bei denen er in der Nähe seiner Heimat drehen könne.

Die Fans freut es auch immer wieder, wenn der Thor-Darsteller und seine Liebste private Einblicke aus ihrem Ehe- und Elternalltag geben. Vergangenes Jahr postete Elsa beispielsweise ein Foto, auf dem sie mit Chris das Gemälde eines knutschenden Paares nachahmt. "Wenn man genau im richtigen Moment das passende Gemälde findet!", schrieb sie zu der Aufnahme, die von ihrem Sohn Sasha (8) geknipst wurde.

Getty Images Chris Hemsworth im Oktober 2019 in Sydney

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth mit seinen Kindern India Rose, Tristan und Sasha

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth und Elsa Pataky im November 2021 in Prag

