Zwischen ihnen ist es augenscheinlich ernst! Loris Karius (28) machte in den vergangenen Jahren stets Schlagzeilen mit seinem Liebesleben. Beispielsweise datete der Torhüter von 2019 bis 2021 Sophia Thomalla (32). Vor ihrer Trennung zeigten sie sich im Netz regelmäßig turtelnd und megahappy zusammen. Mittlerweile ist sie mit dem Tennisspieler Alexander Zverev (25) zusammen – und auch der Kicker scheint wieder in festen Händen. Nun wurde Loris am Flughafen zusammen mit Janine Wiggert gesichtet!

Paparazzi erwischten die beiden nun am Flughafen von Ibiza. Dort schlenderten der Fußballer und die Mom-Influencerin strahlend durch die Gänge – dabei hielten sie die ganze Zeit Händchen und wirkten überglücklich zusammen. Bisher haben sich weder Loris noch Janine zu den Liebes-Gerüchten geäußert. Doch mit den Turtel-Aufnahmen dürften sie die Gerüchte auf jeden Fall weiter befeuert haben.

Bereits seit Mai brodelt die Gerüchteküche heftig: Viele vermuten, dass die beiden miteinander angebandelt haben könnten. In den sozialen Medien begeistert Loris' mutmaßliche neue Flamme ihre 1,3 Millionen Abonnenten fast täglich – mit wunderschönen Schnappschüssen aus dem Gym oder zusammen mit ihren zwei Kindern.

Instagram / loriskarius Loris Karius im April 2022

Instagram / janinewiggert Janine Wiggert, Influencerin

Splash News Fußballer Loris Karius und Janine Wiggert

