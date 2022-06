Er ist bereit für den nächsten Schritt! Tobi Ti und die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (29) waren drei Jahre lang ein Paar – 2018 folgte die Trennung. Doch die beiden hatten auch danach immer ein gutes Verhältnis. Nach dem Liebes-Aus führte Gerda ein glückliches Single-Leben und versuchte ihr Glück als Bachelorette. Ihr Ex dagegen ist seit Anfang des Jahres in einer Beziehung mit Fitness-Influencerin Svenja Kröger. Mit ihr hat er jetzt die große Liebe gefunden: Tobi und Svenja sind verlobt!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Tobi einen Beitrag, auf dem man eindeutig sehen kann: Er hat Svenja die Frage aller Fragen gestellt! Das Foto zeigt Svenjas Hand mit einem silberfarbenen Ring. "Sie hat Ja gesagt", schrieb der Muskelmann voller Stolz. Die beiden Turteltauben urlauben gerade in Marbella, wo der Bodybuilder seiner Liebsten am Strand den Antrag gemacht hat. Anschließend genossen die zwei den schönen Moment mit einem Feuerwerk.

Tobis Fans waren außer sich über die Neuigkeiten. "Nur das Beste für euch", lautete ein Kommentar. Auch Handballspieler Nils Kretschmer gratulierte den beiden Turteltauben: "Yeeeeeessss, Bro, ich freu mich so für euch!!! Glückwunsch!!"

Anzeige

Instagram / tobi_ti Svenjas Verlobungsring

Anzeige

Instagram / tobi_ti Svenja Kröger, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / tobi_ti Tobi Ti und Svenja Kröger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de