Wie steht Gerda Lewis (28) drei Jahre nach der Trennung zu ihrem Verflossenen Tobi Ti? In dem Muskelmann fand die einstige GNTM-Teilnehmerin seinerzeit ihren ersten festen Partner. Nach ihrem Exit bei der Castingshow trennte sie sich schließlich von ihrem Freund. Seit März 2018 gehen die einstigen Turteltauben nun bereits getrennte Wege. Jetzt verriet Gerda jedoch, ob sie noch mit ihrem Ex in Kontakt steht.

In ihrer Instagram-Story wandte sich das Model an ihre Fans und veranstaltete eine kleine Fragerunde zum Thema Liebe. Ein Follower erkundigte sich bei der Beauty dabei prompt nach ihrem Verhältnis zu ihrem Ex-Freund Tobi. "Wir waren noch so jung", begann Gerda mit einem lächelnden Smiley zu schreiben. Sie fuhr fort, dass sie erst vor Kurzem mit dem Bodybuilder über die lustigen Videos aus der Zeit ihrer Partnerschaft gelacht habe. "Zwischen uns fließt kein böses Blut", versicherte die ehemalige Bachelorette abschließend.

Auch die Frage, ob sie aktuell verliebt oder in einer Beziehung sei, beantwortete die in Litauen geborene Schönheit ehrlich. "Nein, ich bin nicht verliebt und auch nicht vergeben. Ich bin Single", erzählte die 28-Jährige. Außerdem sprach Gerda ganz offen über ihr erstes Mal sowie über ihre vier vergangenen Beziehungen. "Ich hatte [mein erstes Mal] mit der richtigen Person zu der Zeit", teilte sie ihren Followern beispielsweise mit.

Anzeige

Instagram / tobi_ti Tobi Ti, Fitness-Influencer

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im August 2021

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de