Da hat Tobi Ti aber einiges an Muskeln zugelegt! 2018 wurde Gerda Lewis (26) einem größeren Publikum durch ihre Germany's next Topmodel-Teilnahme bekannt. Damals war die amtierende Bachelorette noch in einer Beziehung mit Tobi. Sport spielte zu dem Zeitpunkt für beide eine große Rolle – doch nachdem sich das Paar nach Gerdas Show-Exit trennte, scheint der Blondschopf seine Trainingseinheiten ordentlich intensiviert zu haben. Mittlerweile ist der Fitness-Influencer kaum noch wiederzuerkennen!

Keine Frage – schon zu Gerda-Zeiten konnte der Sportsfreund mit Muskeln auftrumpfen. Schaut man sich nun Tobis Instagram-Profil an, staunt man nicht schlecht. Er ist unter die professionellen Bodybuilder gegangen: Jeder Muskelstrang ist definiert und deutlich erkennbar und die Adern stehen an Beinen und Armen hervor. Der Mucki-Mann schwitzt augenscheinlich so einige Stunden im Fitness-Studio!

Und das zahlt sich aus: Im Juli konnte sich der Kraftsportler die Bronze-Medaille bei der Mister-Olympia-Amateur-Wahl in Lissabon sichern. Dem Muskelpaket ist das allerdings noch nicht genug: "Megageil, bis zur Eins ist es nicht mehr lang", freute er sich unter einem Instagram-Schnappschuss nach dem Wettkampf.

Instagram / tobi_ti Tobi Ti, 2018

Instagram / tobi_ti Tobi Ti im Oktober 2019

Instagram / tobi_ti Tobi Ti im Juli 2019

