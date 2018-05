Erst wenige Wochen ist das Liebes-Aus von Gerda Lewis und Ex-Freund Tobi her. Kurz nach ihrem Exit bei Germany's next Topmodel trennte sich das Model von ihrem Liebsten. Der Grund: Die Leidenschaft habe gefehlt und die Leben der beiden hätten sich auf unterschiedliche Weise weiterentwickelt. Gerda zum Beispiel steht auch nach GNTM in der Öffentlicheit und ist in einem neuen Format zu sehen: Bei "Let's Face Reality". Und genau dort fand die Neublondine kürzlich total romantische Worte für Tobi!

Die neue Online-Show von ProSieben begleitet sieben ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen auf ihrem Weg durch den Alltag. Eine von ihnen: Kölnerin Gerda. Die YouTuberin bietet nicht nur Einblicke in ihren aktuellen Lifestyle, sondern auch in ihre Vergangenheit. Sie wurde nämlich schon vor ihrem Beziehungs-Aus für die Sendung gefilmt. Und die Aufnahmen machen deutlich: Gerda und Tobi waren vor wenigen Wochen noch überglücklich. "Tobi spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben. Ich könnte mir ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen", schwärmte die Schönheit damals noch.

Und auch der Muskelmann fand liebevolle Worte für seine damalige Partnerin: "Wenn Gerda den Raum betritt, leuchtet der Raum direkt. Wir harmonieren perfekt. Es stimmt einfach alles." Kurz darauf entschied sich das Paar dennoch, getrennte Wege zu gehen.

Instagram / tobi_ti Tobi Ti, Sportblogger

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis mit Tobi an Weihnachten

Instagram / gerda.jlewis Influencerin Gerda Lewis

