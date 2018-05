Endlich äußert sich auch Gerda Lewis zur öffentlichen Trennung von ihrem Ex Tobi! Nur wenige Tage nach ihrem Exit bei Germany's next Topmodel machte das Liebes-Aus der schönen Kölnerin und ihrem ersten festen Freund die Runde. Der Bodybuilder zog im Netz anschließend fies über seine Verflossene her. Gerda selbst ließ das Ganze lange unkommentiert. Bei den ABOUT YOU Awards in München sprach sie nun erstmals mit Promiflash über den Rosenkrieg: "Meiner Meinung nach hätte man das einfach privat klären sollen. Er hat es nicht getan, das ist für mich ok, aber gut fand ich das jetzt nicht!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de