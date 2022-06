Azealia Banks sorgt wieder für Aufsehen. 2011 schaffte die Musikerin ihren musikalischen Durchbruch mit ihrer Debütsingle "212". Seither veröffentlichte die Rapperin mehrere Alben und ergatterte sogar eine Hauptrolle in dem Musicalfilm "Love Beats Rhymes". Doch die US-Amerikanerin macht nicht nur mit ihrer Musik von sich reden – immer wieder sorgt sie für negative Schlagzeilen. Nun sorgte Azealia erneut für Aufruhr – sie schimpfte auf der Bühne, bevor sie ihr Konzert vorzeitig abbrach.

Wie New York Daily News berichtete, sei die 31-Jährige am Freitag bei einem Konzert ziemlich wütend geworden. "Ich bin so unglücklich, hier zu sein", teilte Azealia ihren Fans mit. Die Musikerin habe sich darüber aufgeregt, dass man ihren Auftritt bereits mehrere Male verschoben habe. Nachdem sie ihren Unmut zur Sprache gebracht hatte, beendete die Rapperin ihr Konzert vorzeitig.

Doch nicht nur ihr Auftritt sorgte für Aufruhr. Auch mit ihrem Bühnenoutfit machte die Musikerin von sich reden. Die 31-Jährige tauchte mit zwei Stunden Verspätung in einem besonders freizügigen Einteiler bei dem Konzert auf. Ihren Lederbody zierten zwei Cut-outs, die ihre Brüste entblößten.

Azealia Banks bei der Paris Fashion Week

Azealia Banks, 2015

Azealia Banks im April, 2013

