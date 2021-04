Azealia Banks hat es auf Kanye West (43) abgesehen! Der Rapper steckt derzeit mitten im Scheidungsprozess mit Noch-Ehefrau Kim Kardashian (40). Und obwohl ihr Ehe-Aus noch nicht offiziell besiegelt ist, machten schon Gerüchte die Runde, dass die Keeping up with the Kardashians-Beauty mit Maluma (27) bereits den nächsten Mann an der Angel hat. Doch auch ihr Verflossener könnte sich bald schon wieder in festen Händen befinden: Musikerin Azealia hat nun öffentlich Interesse an ihm bekundet!

Wie ein Insider kürzlich behauptet hatte, soll Kanye sich für die Zukunft eine Künstlerin oder kreative Person an seiner Seite wünschen. Davon fühlte sich Azealia offenbar angesprochen. Die "212"-Interpretin teilte jetzt auf Instagram einen Artikel, in dem es um die Dating-Wunschvorstellungen des Megastars geht: "Er meint mich, Leute!", behauptet sie selbstbewusst in einem Kommentar zu dem Post.

Allerdings nimmt das Statement der 29-Jährigen dann einen bizarren Verlauf: "Der mächtige Dämon, der in meinen Eierstöcken und Kanyes Hoden schlummert, wird endlich entfesselt und auf die Welt losgelassen", schreibt sie. Einige Fans der Brünetten können sie sich offenbar gut als neue Frau an der Seite des "Stronger"-Interpreten vorstellen. "Das wäre tatsächlich die Art von Beziehung, auf die die Welt gewartet hat", kommentierte ein Follower den Post.

Anzeige

Getty Images Azealia Banks, Musikerin

Anzeige

Getty Images Rapper Kanye West

Anzeige

Getty Images "212"-Interpretin Azealia Banks

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de