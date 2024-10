Azealia Banks und Lil Nas X zoffen sich öffentlich im Netz

Vor Kurzem kam es zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen Lil Nas X und der Rapperin Azealia Banks auf X. Azealia verfasste einen abfälligen Tweet über den "Star Walkin'"-Interpreten, in dem sie behauptete, er sei "wirklich total abgestürzt". Lil Nas X ließ diese Kritik nicht unbeantwortet und konterte mit einem eigenen Tweet, in dem er deutlich machte, dass Azealia nie auch nur annähernd an seinen Erfolg herankommen würde. "Liebe übrigens deine Musik", fügte er ironisch hinzu.

Das Twitter-Gefecht endete danach aber nicht – denn die Musikerin ließ sich nicht beeindrucken und legte nach. So warf sie Lil Nas X vor, seinen bisherigen Erfolg lediglich durch weiße Kollaborateure erzielt zu haben. Dabei spielt sie offenbar auf Billy Ray Cyrus (63) an, der bei Lil Nas X' Song "Old Town Road" dabei war, und auf Jack Harlow (26), der an "Industry Baby" beteiligt war. Trotz des hitzigen Wortwechsels betonte Lil Nas X am Schluss nochmals seine Wertschätzung für die musikalische Arbeit von Azealia, was allerdings wenig zur Entschärfung der Situation beitrug.

Azealia ist seit Langem für ihre provokativen Äußerungen und Auseinandersetzungen mit anderen Künstlern bekannt. In der Vergangenheit legte sie sich bereits mit Stars wie Nicki Minaj (41) und Iggy Azalea (34) an und wetterte auch allgemein gegen eine vegane Lebensweise. Die in Harlem geborene Rapperin erlangte 2011 mit ihrem Hit "212" internationale Aufmerksamkeit. Lil Nas X hingegen wurde 2019 mit dem Song "Old Town Road" weltberühmt, der auch dank eines Remixes mit Billy Ray Cyrus Rekorde brach. Der Künstler ist bekannt für seinen offenen Umgang mit seiner Homosexualität und setzt sich aktiv für die LGBTQIA+-Gemeinschaft ein. Trotz seines schnellen Aufstiegs muss er sich immer wieder gegen Kritik und Anfeindungen behaupten – aktuell gegen die von Azealia.

Getty Images Azealia Banks im September 2021

Getty Images US-Rapper Lil Nas X im Januar 2023

