Georgina Fleur (32) fühlt sich wieder pudelwohl in ihrer Haut! Im August 2021 verkündete die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin, dass sie erstmals Mutter geworden ist: Sie brachte eine Tochter zur Welt. Doch mit ihrem After-Baby-Body schien die Influencerin nicht wirklich zufrieden zu sein. Ende Mai brachte sie 66 Kilo auf die Waage – für die Reality-TV-Bekanntheit eindeutig zu viel. Sie entschloss sich daraufhin zu einer radikalen Diät ohne Kohlenhydrate. Drei Wochen später konnte Georgina offenbar auch schon große Erfolge erzielen: Sie ist wieder happy mit ihrem Körper!

In ihrer Instagram-Story filmte sich die 32-Jährige nun im Bikini vor ihrem Spiegel. "Ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie schön dünn ich geworden bin. Also das bringt es richtig, meine Spaziergänge und meine Diät", erzählte Georgina total stolz und hielt die Kamera dabei auf ihren flachen Bauch. Die stolze Mutter fühle sich mittlerweile wieder viel wohler in ihrer Haut – und wolle ihr strenges Ernährungsprogramm deshalb nun auch beenden.

Obwohl Georgina offiziell nicht mehr auf Diät ist und sich inzwischen auch wieder den einen oder anderen Restaurantbesuch mit ihren Freunden gönnt, wolle sie ihre Ernährung aber trotzdem weiterhin im Blick behalten. "Ich achte nur darauf, was ich esse und dass ich immer gut gesund esse", führte sie in ihrer Story weiter aus.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im April 2022

Instagram / georginafleur.tv Influencerin Georgina Fleur im Juni 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

