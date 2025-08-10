Georgina Fleur wird wegen ihrer roten Haarpracht gemobbt

Georgina Fleur (35) hat in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram ein sensibles Thema angesprochen. Die Reality-TV-Bekanntheit verrät, dass sie wegen ihrer unverkennbaren roten Löwenmähne schon ihr Leben lang gehänselt wurde. "Bedenken nicht, aber ich wurde mein Leben lang und werde immer noch deswegen gehänselt", antwortet sie offen auf die Frage eines Followers, ob sie jemals Zweifel an ihrem auffälligen Haar gehabt habe.

Während Georgina trotz Mobbing an ihrer Naturhaarfarbe festhält, lässt sie an anderen Stellen gerne mal nachhelfen. Erst kürzlich hatte sie sich mehreren Schönheitsoperationen unterzogen und unter anderem eine 360-Grad-Fettabsaugung, Hautstraffungen und diverse Unterspritzungen vornehmen lassen. Auch für eine Brust-OP legte sich die Dubai-Auswanderin unters Messer.

Für die Brust-OP hagelte es einige negative Kommentare im Netz. Georgina, die zum ersten Mal 2012 beim Bachelor vor der Kamera stand und das Business in- und auswendig kennt, lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. "Ich sage ehrlich, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Ich muss immer mit Kritik umgehen", gab sie sich gegenüber Promiflash ganz gelassen.

Imago Georgina Fleur, Dezember 2024

Joyn / Michael de Boer Georgina Fleur, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Juli 2025