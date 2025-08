Fans finden Georginas "Villa der Versuchung"-Rauswurf unfair

Die fünfte Folge von der Villa der Versuchung hielt für die Fans der Sendung nun eine große Überraschung bereit: Georgina Fleur (35) wurde von ihren Mitstreitern rausgeworfen. Besonders eine Szene im sogenannten Versuchungszimmer sorgte für Aufregung, als der Realitystar den Großteil einer Pizza für sich alleine beanspruchte. Diese Aktion schien das Fass für die anderen Kandidaten zum Überlaufen zu bringen. Schon in der folgenden Zeremonie entschieden sie sich, Georgina aus der Villa zu schicken. Die Reaktionen unter einem Post von Sat.1 auf Instagram ließen nicht lange auf sich warten.

Fans äußerten ihr Unverständnis über den Exit der Reality-TV-Ikone. "Schade, eine der besten musste gehen, Georgina war meine Favoritin", meinte ein Nutzer. Während die Entrüstung bei Georginas Anhängern groß ist, bleibt es für viele Zuschauer unverständlich, warum die Kandidaten Brenda und Kevin noch im Haus bleiben durften. Diese beiden seien durch das Format geschlittert und hätten sich bisher kaum in den Vordergrund gespielt, so der Tenor zahlreicher Kommentare. "Kevin hätte gehen müssen", hieß es in einem weiteren User-Kommentar, während ein anderer schrieb: "Ich verstehe nicht, warum die Brenda immer noch drin lassen." Zudem bedauerten viele den Rauswurf von Georgina, die in früheren TV-Formaten oft polarisierte, bei "Villa der Versuchung" jedoch überraschend gut ankam.

Auch in anderen Reality-Formaten stand die TV-Persönlichkeit häufig im Mittelpunkt, meist aufgrund ihres temperamentvollen Auftretens und kontroverser Entscheidungen. In Sendungen wie dem Sommerhaus der Stars oder dem Dschungelcamp rückte sie immer wieder in den Fokus. Ihre impulsive Art brachte ihr sowohl Bewunderer als auch Kritiker ein – Letzteres wurde ihr in der Villa nun offenbar zum Verhängnis. Trotz der Enttäuschung ihrer Fans dürfte Georgina, die seit Jahren fester Bestandteil der Medienwelt ist, weiterhin für Gesprächsstoff sorgen und mit neuen Projekten überraschen.

Joyn / Michael de Boer Georgina Fleur, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Dschungelcamp-Gewinnerin