Georgina Fleur macht ihrer Tochter eine süße Liebeserklärung

Georgina Fleur (35) gönnte sich gerade eine kleine Auszeit mit ihrer Tochter. Auf Instagram gewährt die Reality-TV-Bekanntheit ihren Followern einen liebevollen Einblick – und macht mit ihrem Beitrag eines besonders deutlich: Ihr Nachwuchs ist ihr ganzer Stolz. "Hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, dass ich eines Tages mein größtes Glück im kleinen Händchen meiner Tochter finde – ich hätte es nicht geglaubt.", schreibt sie zu einer Reihe süßer Schnappschüsse und fügt hinzu: "Heute weiß ich: Sie ist mein größtes Geschenk. Meine beste Freundin, mein Ein und Alles. Ich kann mir ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen."

Die Reise führte das Mutter-Tochter-Duo in ein luxuriöses Hotel, wo sie nicht nur die Unterkunft genossen, sondern vor allem wertvolle Zeit miteinander verbrachten. Es habe ihnen unglaublich gutgetan, dem Alltag zu entfliehen und einfach zusammen zu sein. "Wir haben zusammen gelacht, sind unter der Sonne am Pool eingetaucht und haben die Abende damit verbracht, vor dem großen Fenster zu sitzen und den glitzernden Lichtern der Stadt zuzusehen", erzählt Georgina und betont abschließend: "Genau solche kleinen Auszeiten tun einfach gut – und bleiben für immer in Erinnerung."

Georginas Tochter kam im September 2021 zur Welt. Seitdem geht die Gewinnerin des Allstars-Dschungelcamps voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf. Doch die Zeit mit ihrer Kleinen vergeht viel zu schnell – das wurde ihr besonders bewusst, als ihr Nachwuchs im vergangenen Jahr in den Kindergarten kam. "Ich drehe ein bisschen am Rad, weil ich meine Tochter ganz doll vermisse. Sie geht ja erst seit zwei Wochen in den Kindergarten", berichtete die 35-Jährige damals im Netz. Dieser neue Lebensabschnitt fühle sich für sie ungewohnt an – schließlich hatte sie ihr Kind jahrelang behütet und bespaßt.

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tocher

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter

Anzeige