Georgina Fleur (32) sagt den Pfunden den Kampf an! Die einstige Bachelor-Kandidatin brachte im vergangenen Sommer ihr erstes Kind zur Welt. Mit ihrem After-Baby-Body ging die Beauty kurz nach der Geburt ganz offen um – und erklärte, sich mit ihrem Körper keinen Stress machen zu wollen. Inzwischen scheint sich das allerdings geändert zu haben: Denn Georgina möchte nun gerne wieder abnehmen.

"Ich habe heute ein wenig schlechte Laune, denn ich habe mich gerade gewogen und wiege jetzt 66 Kilo", erklärte der Rotschopf seinen Fans auf Instagram. In letzter Zeit habe sie kaum auf ihre Ernährung und ihren Körper geachtet – was sie nun ändern wolle. "Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, keine Kohlenhydrate zu essen und wieder mehr zu kochen" , erläuterte Georgina ihren Plan.

Mit ihrem Vorhaben wolle sie aber kein Bodyshaming betreiben, betonte Georgina später: "Ich wollte kein falsches Ideal vermitteln, ich fühle mich einfach selbst ein bisschen zu rund. Meine Kleider zwicken, die Jeans kneift, und das mag ich einfach nicht." Daher habe sie sich für eine Detox-Woche entschieden. Abschließend war es der Ex-Kampf der Realitystars-Kandidatin noch wichtig, festzuhalten: "Liebt euch selbst, akzeptiert euch, so wie ihr seid. Und wenn ihr wie ich unzufrieden seid, dann darf und kann man darüber sprechen."

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Mai 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter am Strand

