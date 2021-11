Josephine Welsch (29) redet Klartext! Im August trennte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin vom Vater ihrer Kinder Robert Dallmann. Fünf Jahre lang war das Paar gemeinsam durchs Leben gegangen. Doch seit dem Ende der Beziehung scheint das Verhältnis des Duos immer schlechter zu werden. Im Netz schimpft die Beauty regelmäßig über ihren einstigen Partner. Jetzt erklärte Josephine, wieso sie in aller Öffentlichkeit über die Probleme mit ihrem Ex-Freund redet.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die dreifache Mutter nun an ihre Community und machte ihrem Ärger Luft. Seit geraumer Zeit habe sie sich zusammengerissen, aber langsam sei der Bogen überspannt. "Ich habe drei Monate lang so heftig die Arschbacken zusammengekniffen und mich zusammengerissen", beteuerte sie. "Ich war die Letzte, die irgendetwas veröffentlichen wollte, aber irgendwann ist auch mal genug", schrieb Josephine in ihrer Story.

Immer wieder habe sie Robert Vertrauen entgegengebracht, das er jedoch ausgenutzt habe. "Wofür? Dafür, dass mir alle gesagt haben: 'Mach es nicht'?", richtete sich die Darstellerin an ihre Fans. Den Rest ihres Lebens könne sie sich nun nicht mehr entspannt zurücklehnen, "weil ich immer mit dem nächsten Hammer rechnen muss, mit dem er mich von den Füßen holen will". Sie müsse sich zudem von dem Gedanken verabschieden, dass sie immer noch für Robert verantwortlich sei und infolgedessen seinetwegen ein schlechtes Gewissen bekomme.

Robert Dallmann und Josephine Welsch im März 2019

Josephine Welsch im Juli 2021

Josephine Welsch und ihre Kinder im Juni 2021

