Patrick Niebauer wollte sich ehrlich und authentisch zeigen! Der Fürther hatte sich auf das Liebesabenteuer bei Die Bachelorette eingelassen – musste dafür aber nur einen Kurztrip nach Thailand auf sich nehmen. In der ersten Folge der RTL-Flirtshow hieß es für ihn schon wieder Kofferpacken. Rosenlady Sharon Battiste (30) schickte ihn am ersten Abend nach Hause. Hätte Patrick mehr Initiative zeigen müssen, um das Model von sich zu überzeugen? Der Bezirksleiter im Außendienst betonte gegenüber Promiflash: Für mehr Flirtbereitschaft habe sein Interesse nicht gereicht.

"Der Funke ist nicht übergesprungen, das beruhte wohl auf Gegenseitigkeit. Das habe ich schnell gemerkt, daher habe ich auch nicht mehr investiert und war nicht böse, dass ich keine Rose bekommen habe", erzählte der 35-Jährige im Promiflash-Interview. Er habe zuvor darauf gehofft, von der Bachelorette richtig geflasht zu werden, eine schöne Zeit und viel Spaß zu haben. Nur auf Flirtkurs zu gehen, um es in die nächste Runde zu schaffen, sei nicht infrage gekommen. "Natürlich hätte ich mehr investieren müssen, um in die Villa einzuziehen. Aber mehr Interesse zu signalisieren, wäre gespielt gewesen und nicht ich", hielt Patrick fest. Dass Sharon bereits bekannt ist, habe an seiner Einstellung zu ihr aber nichts geändert. "Ich wusste nicht, dass sie eine bekannte Influencerin ist", schilderte er.

Und wie sieht es nach der Show aus? Hat der gebürtige Bad Sodener mittlerweile seine Traumfrau gefunden? "Ich bin noch Single. Ich musste die vielen neuen Eindrücke verarbeiten und für mich analysieren", plauderte er aus. Nach Ausstrahlung der Folge sei das Ganze aber abgehakt und er sei bereit, sich auf ein neues Liebesabenteuer einzulassen.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL/ René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

RTL/ René Lohse Patrick Niebauer, Bachelorette-Kandidat 2022

RTL / René Lohse Patrick, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

