Reagiert Ezra Miller (29) hier auf den Gerichtsbeschluss? Nachdem der "The Flash"-Darsteller Anfang des Jahres zweimal auf Hawaii verhaftet wurde, wurden vor wenigen Tagen die nächsten Gewaltvorwürfe bekannt: Ezra soll einer Minderjährigen Drogen verabreicht haben und ihr gegenüber gewalttätig geworden sein! Während Ezra für das Gericht trotz eines Anhörungstermins unauffindbar ist, war der Schauspieler aktiv im Netz unterwegs! Machte sich Ezra so über das Rechtswesen lustig?

Wie The Direct zeigte, repostete Ezra fünf verschiedene Memes und Zitate in seiner Instagram-Story: "Ihr könnt mich nicht berühren, ich bin in einem anderen Universum" oder "Nachricht aus einer anderen Dimension", hieß es unter anderem. Ein anderes Meme zeigte eine Person, die sich erbricht: "Ich, wie ich mich daran erinnere, wie nett ich war, als ich eigentlich hätte sagen sollen: 'Was glaubst du, mit wem du sprichst?'". "Ich bin abgeschirmt von negativen Menschen und ihren bösen Absichten. [...] Ich bin vor allen negativen [...] Menschen geschützt, die versuchen, mich zu beleidigen. [...] Ich befreie mich von allen versteckten Gleichgesinnten, die versteckte Feinde sind.", hieß es in einem anderen Zitat, das Ezra teilte.

Bis auf die fragwürdige Reaktion auf Social Media äußerte sich Ezra nie in einer ernsthaften Stellungnahme zu dem angeblichen Gewalt- und Drogenmissbrauch. Dennoch zog der Schauspieler nach dem Posten der Memes für sich selbst die Konsequenzen: Ezra löschte seinen Instagram-Account!

Getty Images Mugshot von Ezra Miller nach seiner Verhaftung im März 2022

Getty Images Ezra Miller, Schauspieler

Getty Images Mugshot von Ezra Miller nach seiner Verhaftung im April 2022

