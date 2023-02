Trotz schwerer Vorwürfe: Jason Momoa unterstützt Ezra Miller

Jason Momoa (43) stärkt Ezra Miller (30) den Rücken! Seit mehreren Jahren reißen die Schlagzeilen um den Phantastische Tierwesen-Star nicht ab: Unter anderem wurde Ezra im März vergangenen Jahres zweimal verhaftet, drei Monate später wurde eine Schutzanordnung beantragt, weil Ezra angeblich einer Minderjährigen Drogen verabreicht haben soll. Zuletzt soll der "Vielleicht lieber morgen"-Star beim Nachbarn eingebrochen sein. Doch trotz der unzähligen Schlagzeilen steht Jason hinter Ezra!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 43-Jährige einen Ausschnitt von Ezras neustem Film "The Flash": "Ich bin so aufgeregt und stolz auf diesen Film. Ich liebe dich, Ezra, und kann es kaum erwarten, deinen Film zu sehen", schrieb Jason unter dem Post. Seine Fans waren von dem Beitrag irritiert: "Jason, ich liebe dich. Aber einen Film zu unterstützen, in dem Ezra mitspielt, wohl wissend, dass er für ein Fehlverhalten, um nicht zu sagen ein Verbrechen, nicht zur Rechenschaft gezogen wird [...], ist auf so vielen Ebenen respektlos", schrieb unter anderem ein Follower.

Nachdem Ezra im Oktober vergangenen Jahres vom Nachbarn wegen schweren Einbruchs verklagt wurde, drohte dem 30-jährigen Star eine Haftstrafe. Doch wie Variety im vergangenen Monat berichtete, handelte er einen Deal aus: Gegen Ezra wurde lediglich eine einjährige Bewährungsstrafe verhängt.

Getty Images Ezra Miller, November 2018

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Getty Images Ezra Miller, November 2018

